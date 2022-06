Familles nombreuses : la vie en XXL - Saison 05 Episode 70

Bienvenue aux Colas dans Familles nombreuses ! Nous allons pouvoir suivre le quotidien de Delphine et Olivier, ainsi que de leurs 5 enfants ! Il y a quelques semaines, la famille Gonzalez s'est fait peur. Cela faisait 3 jours que Franck, le père de famille, ressentait une douleur dans la poitrine, due à un surmenage professionnel... Alors ces vacances à la montagne vont lui faire le plus grand bien, ainsi qu'à toute la famille ! A l'approche des anniversaires des trois plus petits, la famille Pellissard prépare une tenue pour chacun des enfants ! Familles nombreuses : la vie en XXL. Saison 05 Épisode 70