Familles nombreuses : la vie en XXL - Saison 05 Episode 71

C'est la fin du séjour au Canada pour les Santoro ! Et que ce séjour a rempli les têtes de souvenirs. Pour finir, toute la famille a rendez-vous au Mont Royal... Il est temps pour Stéphane de reprendre le travail ! Après 2 mois de congé paternité, le père de la famille Hubert laisse Audrey avec leurs 7 enfants à la maison ce soir. La famille Colas est une famille recomposée, mais Olivier, le "beau-père" des deux plus vieux enfants, vit une relation fusionnelle avec eux. Chez les Pelissard, une surprise attend les enfants. Mamie, tata et tonton sont à la maison pour l'anniversaire des trois plus petits enfants ! Familles nombreuses : la vie en XXL. Saison 05 Épisode 71