Familles nombreuses : la vie en XXL - Saison 05 Episode 75

Aujourd'hui, c'est l'anniversaire des trois petits Pellissard ! Et il n'y a jamais eu autant de monde à la maison, avec pour thème "Tous en blanc". Dans la famille Colas, tout le monde est derrière la petite Alba. Au moment de la grossesse de Delphine, les bébés étaient des jumeaux... et ils en ont malheureusement perdu un. Ce qui fait peut-être qu'ils sont tous au chevet de la petite. Chez les Boibessot, on a récupéré une tradition anglo-saxonne de "l'elfe de l'étagère", où lors du calendrier de l'avent, des lutins viennent faire des bêtises pendant la nuit... ce qui amuse beaucoup les enfants ! Familles nombreuses : la vie en XXL. Saison 05 Épisode 75