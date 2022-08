Familles nombreuses : la vie en XXL - Saison 05 Episode 77

Le loto organisé par Souad de la famille Romero arrive dans une semaine ! Avec son mari et son beau-père, ils partent récupérer les affiches gracieusement offertes, et s'en vont pour un collage digne d'une campagne électorale ! Aujourd'hui, journée avec la belle-famille de Laëtitia, même si Guillaume n'est plus des leurs, ils essaient de passer du temps ensemble, et cette après-midi, c'est aquarium de Paris ! Chez les Gonzalez, il n'est toujours pas l'heure d'aller sur les pistes, au grand dam de Nino, l'ainé, mais c'est balade en rennes au marché du village ! Petit moment en famille pour les Servières avec la décoration du sapin. Familles nombreuses : la vie en XXL. Saison 05 Épisode 77