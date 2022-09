Familles nombreuses : la vie en XXL - Saison 05 Episode 79

C'est bientôt l'heure du départ pour la famille Jeanson. Mais avant de quitter Paris pour la Réunion, visite de leur maison secondaire à la campagne dans le Sud Ouest de la France, "la Sevenière"... Petite sortie aquarium pour la famille Provenchère, une première pour les triplés ! Heureusement, la belle-famille de Laëtitia est là pour l'aider, malgré l'absence de Guillaume. Quand on a une famille XXL avec un budget XXS comme chez les Servières, pour se faire plaisir à Noël, on cherche les promos et les premiers prix ! Familles nombreuses : la vie en XXL. Saison 05 Épisode 79