Familles nombreuses : la vie en XXL - Saison 05 Episode 80

Chaque euro compte pour le loto organisé par la famille Romero ! Alors au moment de faire les courses, le rayon "grand format – petits prix" tombe à pic ! Chez la famille Jean Zéphirin, c'est aujourd'hui le spectacle de danse des deux sœurs, Lyla-Rose et Emma. La famille Santoro est de retour du Canada. Et on reprend les bonnes habitudes du quotidien, avec une balade au Sentier des Lanternes, à Metz. Chez les Pavoni, c'est repérage au magasin de jouets pour préparer la liste à écrire au Père Noël. Mais difficile de ne pas céder à la tentation de se faire plaisir dès aujourd'hui... Familles nombreuses : la vie en XXL. Saison 05 Épisode 80