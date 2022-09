Familles nombreuses : la vie en XXL - Saison 05 Episode 81

Lorsque l'hiver arrive, les maladies aussi ! Et dans une famille nombreuse, on se refile souvent les microbes entre frères et sœurs, et c'est ce qui semble arriver chez les Pellissard... La famille Jeanson profite des derniers instants avant le grand départ à la Réunion dans leur maison de campagne, qui sera leur maison d'accueil à leur retour dans deux ans. Chez les Pavoni, c'est la suite de la liste de jouets à demander au Père Noël ! Puis toute la famille s'en va en centre-ville pour poster les lettres. Mais encore faut-il être sage... Familles nombreuses : la vie en XXL. Saison 05 Épisode 81