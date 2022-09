Familles nombreuses : la vie en XXL - Saison 05 Episode 82

A l'approche des fêtes de Noël, la famille Jean Zéphirin part en balade pour trouver le sapin de leurs rêves. Ils sont tous d'accord sur une chose, ils le veulent le plus grand possible ! Toute la famille Romero met la main à la patte pour aider Souad à régler les derniers détails à la veille du loto qu'elle organise. Le repas de Noël continue de s'organiser chez les Servières. Et avec une centaine de toast à préparer, heureusement que les filles sont là pour aider Laëtitia ! Fin de soirée à la campagne pour la famille Jeanson, avec une petite partie de cartes avec les trois enfants présents ! Familles nombreuses : la vie en XXL. Saison 05 Épisode 82