Familles nombreuses : la vie en XXL - Saison 05 Episode 84

Le loto organisé par Souad et ses sœurs pour leur association commence ce soir ! Mario vient aider pour l'installation de la salle. Pour Delphine Colas, aujourd'hui, c'est la journée des courses. Et pour une famille nombreuse, ce n'est pas de tout repos ! Depuis qu'Audrey a repris le travail à la boutique, la famille Boibessot change ses habitudes. Et pour le repas de Noël, ce n'est plus la même préparation... ce qui peut créer la pagaille ! Dernier jour du week-end à la campagne pour les Jeanson, qui en profite pour finir les petits travaux qu'ils souhaitaient y faire avant de partir ! Familles nombreuses : la vie en XXL. Saison 05 Épisode 84