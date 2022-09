Familles nombreuses : la vie en XXL - Saison 05 Episode 85

Toute la famille Romero, du plus petit au plus grand, se met à l'œuvre pour la préparation du loto que Souad et ses sœur ont organisé ! Le repas de Noël commence chez les Boibessot ! Un grand soir en perspective pour cette famille nombreuse qui apporte beaucoup d'importance à fêter ça tous ensemble. La famille Colas a prévu une sortie dominicale dans un restaurant avec une vue imprenable. Et pour y aller, il faut prendre le téléphérique ! Petite tradition lors du passage à la maison de campagne pour les Jeanson, Marie-Alix mesure tous les enfants pour suivre l'évolution de leur croissance. Familles nombreuses : la vie en XXL. Saison 05 Épisode 85.