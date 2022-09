Familles nombreuses : la vie en XXL - Saison 05 Episode 86

Le réveillon de Noël de la famille Jean Zéphirin est ouvert ! Et avec déjà 8 enfants, plus les invités, ils seront 30 autour de la table ce soir, un sacré challenge ! C'est le matin de Noël chez les Boibessot, les enfants sont excités à l'idée de découvrir tous les cadeaux sous le sapin. Il ne reste plus que quelques minutes avant le lancement du loto organisé par la famille Romero, les derniers préparatifs se font en courant ! C'est la fin du week-end en campagne pour les Jeanson, qui ne reviendront à cette maison qu'après les deux ans prévus à la Réunion. Familles nombreuses : la vie en XXL. Saison 05 Épisode 86.