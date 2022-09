Familles nombreuses : la vie en XXL - Saison 05 Episode 87

C'est le retour de la famille Cordule ! Et grande nouvelle pour ce retour, Justine attend un septième enfant, qui sera une petite fille ! Le réveillon de Noël approche pour la famille Hubert et pour l'occasion, ils ont installé une tonnelle afin d'accueillir 26 invités ! Mais la météo y fait des siennes... Le loto pour l'association créée par la famille Romero est sur le point de débuter ! Accueil des participants, petit discours d'introduction, et c'est parti ! Le stress retombe enfin... Familles nombreuses : la vie en XXL. Saison 05 Épisode 87.