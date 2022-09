Familles nombreuses : la vie en XXL - Saison 05 Episode 89

Chez les Pellissard, au retour de l'école, c'est goûter en famille ! Mais cette fois-ci, Amandine découvre les dessins de sa fille Alina et ils ne lui plaisent pas... Le repas de Noël est lancé chez les Hubert, pour un Noël à la provençale ! Et dans la famille, Stéphane, le père, n'est pas le dernier pour mettre l'ambiance ! Le loto de la famille Romero continue, et après l'entracte, c'est Souad elle-même qui prend les rênes de la soirée ! Ambiance garantie ! Après l'ouverture des cadeaux de Noël, la famille Jean Zéphirin se lance dans une partie de jeu de société tous ensemble ! Familles nombreuses : la vie en XXL. Saison 05 Épisode 89.