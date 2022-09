Familles nombreuses : la vie en XXL - Saison 05 Episode 91

Après quasiment deux années sans sortir suite à la disparition de son conjoint et la naissance des triplés, Laëtitia a enfin décidé de passer le cap et de s'offrir du bon temps ce soir avec ses amies ! La famille Santoro a reçu sa nouvelle cuisine, enfin aménagée pour une famille de 8 personnes ! Chez la famille Servières, on a réservé une surprise aux enfants. Toute la famille va partir à 130 km de la maison pour visiter une réserve d'animaux ! C'est les soldes chez les Boibessot et on profite de cette opportunité pour faire le plein et remplir le dressing des enfants ! Familles nombreuses : la vie en XXL. Saison 05 Épisode 91.