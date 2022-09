Familles nombreuses : la vie en XXL - Saison 05 Episode 93

C'est l'anniversaire de Margot, et toute la famille Gonzalez a décidé de lui organiser un anniversaire surprise, où même son petit copain sera de la partie ! Pour la famille Servières, les économies afin de faire une sortie surprise dans un parc animalier aux enfants commencent ! C'est le retour du shopping pour Audrey, elle part chercher les enfants à l'école et espère que tout ce qu'elle a acheté fera plaisir à la famille Boibessot ! Pendant que les enfants sont à l'école, les parents de la famille Cordule a rendez-vous à la maternité, dernier rendez-vous car Justine est enceinte de 8 mois et demi ! Familles nombreuses : la vie en XXL. Saison 05 Épisode 93.