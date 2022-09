Familles nombreuses : la vie en XXL - Saison 05 Episode 97

Ce matin, toute la famille Servières part pour la réserve d'animaux, à plus de 130 kilomètres de la maison, un événement rare pour cette famille à petits moyens ! Est-ce enfin le grand jour pour la famille Cordule ? C'est en tout cas la date du terme de grossesse de Justine, et des contractions se font ressentir sur le chemin de la maternité... Le vide-maison est enfin terminé chez les Pelissard, et la cagnotte est bien remplie, ils vont pouvoir partir à la montagne à 10 avec cette somme ! Journée au calme pour la famille Boibessot, au programme, jeu des 7 familles ! Familles nombreuses : la vie en XXL. Saison 05 Épisode 97