Familles nombreuses : la vie en XXL - Saison 05 Episode 98

Aujourd'hui, c'est l'épiphanie chez les Pellissard ! Et qui dit épiphanie dit évidemment galette des rois ! Et attention, chez les Francs-Comtois, on fait des galettes comtoises, et non pas des frangipanes ! La journée à la réserve d'animaux continue pour les Servières. Et c'est l'heure du pique-nique au soleil, au milieu de tous les animaux ! Chez les Pavoni, depuis l'arrivée de la petite Angelina, les réveils se jouent à la minute près, et encore faut-il que tous les enfants coopèrent... Familles nombreuses : la vie en XXL. Saison 05 Épisode 98