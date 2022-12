Familles nombreuses : la vie en XXL - Saison 06 Episode 14

La famille Denois prépare une fête pour Christy la nounou qui s'occupe des enfants. C'est important pour la famille de montrer sa reconnaissance à leur nounou. Le samedi, chez les Baudrand, Céline s'occupe des enfants pendant que Clément travaille. Et tous les samedis, c'est "sortie course" avec les triplées. La famille Gonzalez, est bien arrivée au camping ! Tout le monde profite au maximum des activités disponibles. Il est temps pour Nasser et Rofrane Bambara de préparer les cartons avant leur déménagement au Maroc. Familles nombreuses : la vie en XXL. Saison 06 Épisode 14.