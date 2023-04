Familles nombreuses : la vie en XXL - Saison 06 Episode 102

Les Fanich commencent la deuxième étape de leur road-trip. Pour atteindre le second camping, Emilie, Franck et les enfants ont 50 km de vélo à faire. Dans quelques jours, les Gonzalez organisent le baptême de Cléo et Marceau, alors aujourd’hui, c’est mission courses pour Mélanie. La surprise continue pour les Roméro, alors pour que Mario ne se doute de rien, Saoud a prévu une nouvelle stratégie. C’est l’heure du grand départ pour la famille Baudrand, ils ont près de 8 heures de trajet pour attendre Londres où ils passeront 10 jours. Familles nombreuses : la vie en XXL. Saison 06 Épisode 102.