Familles nombreuses : la vie en XXL - Saison 06 Episode 111

Aujourd'hui, Franck et Emilie ont rendez-vous pour la première échographie et voir leur 9ème enfant, avant de l'annoncer à toute la famille sous forme d'un petit jeu. Dans les Alpes, le réveil est difficile pour les filles Hammerli, qui font leur rentrée des classes. Une grande première pour la petite Karine, 4 ans. Audrey Boibessot prend les devants et décide de préparer les cartables des enfants pour la rentrée d'école qui approche à grands pas.