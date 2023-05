Familles nombreuses : la vie en XXL - Saison 06 Episode 118

C’est la rentrée, toute la famille Boibessot pour la route direction l’école pour les 5 plus grands. Les Baudrand continuent de profiter de Londres, aujourd’hui direction le centre-ville pour visiter la capitale britannique et faire quelques photos. L’heure du départ est enfin arrivée pour Selena, toute la famille Colas est à Paris pour ce jour particulier. Une fois la décoration de la salle terminée, la tribu Roméro est de retour à la maison pour se préparer et se faire beau pour l’anniversaire de Mario. Familles nombreuses : la vie en XXL. Saison 06 Épisode 118.