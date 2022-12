Familles nombreuses : la vie en XXL - Saison 06 Episode 16

La famille Gonzalez continue de profiter de leur vacances au camping. La tradition veut que Franck prépare le repas du midi et les enfants viennent manger quand ils veulent. Chez les Hämmerli Émile et les enfants préparent la fête des mères. Aïda est couverte des cadeau ! La nouvelle vie de la famille Bambara va bientôt commencer. Il est temps de préparer les cartons pour le déménagement vers le Maroc. Les Romero sont rentrés de leur voyage à Paris. Ils profitent du soleil et de la piscine en famille. Familles nombreuses : la vie en XXL. Saison 06 Épisode 16.