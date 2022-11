Familles nombreuses : la vie en XXL - Saison 06 Episode 02

Faites la découverte de la famille Denois. Brune, Alma, Octave, Paola et Melchior sont les enfants d'Astrid et Arthur. Ils travaillent tous les deux et ont un équilibre parfait entre leur vie de famille et le travail. Souad et Mario Romero sont aussi de retour ! Ils sont toujours les parents de Rachel, Laïna, Kezia, Mario et Isac. Cette année ils vont aller pour la première fois à Paris et fêter les 40 ans de Mario ! Une nouvelle famille rejoint l'aventure ! Céline et Clément Baudrand sont les parents de Lina, Lohan, Maé, Brice et Julia. Avec 5 ados à la maison c'est sportif ! Mais ils ont aussi des triplées Grace, Jade et Molly. Familles nombreuses : la vie en XXL. Saison 06 Épisode 02.