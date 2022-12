Familles nombreuses : la vie en XXL - Saison 06 Episode 20

Le week-end solo, avec les triplettes, continue pour Clément Baudrand. Entre la douche et le repas à donner seul, la mission est compliquée. La famille Colas a invité la mère de Delphine à la maison. Pour que Séléna voit sa mamie avant de partir. Lorsque Aïda Hämmerli rentre de course avec les filles, Warren dort encore. Elles peuvent donc ranger les courses et manger une bonne glace pour se récompenser ! Familles nombreuses : la vie en XXL. Saison 06 Épisode 20.