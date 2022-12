Familles nombreuses : la vie en XXL - Saison 06 Episode 21

Alexandre et Marie-Alix Jeanson sont de retour et avec eux un nouveau gros projet ! Ils vont partir à la réunion avec Auxence, Victor, Faustine, Aloys et Mayeul. Il faut maintenant faire les cartons ! Aïda Warren et les filles partent acheter un jouet pour le bébé qui arrive. C'est un rituel qu'ils ont pour chaque naissance. Céline Baudrand a rejoint Clément dans la nuit. Elle va enfin pouvoir retrouver les triplettes ! Familles nombreuses : la vie en XXL. Saison 06 Épisode 21.