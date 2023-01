Familles nombreuses : la vie en XXL - Saison 06 Episode 22

Mélanie et Margot Gonzalez ont rendez-vous dans la tour TF1 pour rencontrer la JLC Family et voir les épisodes de la nouvelle saison en avant-première ! C'est la reprise du travail pour Emilie Fanich. Franck va se retrouver pour la première fois seul avec Ava. Après avoir acheté les cadeaux pour le futur bébé, Aïda et les enfants Hämmerli vont maintenant les emballer. La famille Colas profite de sa piscine en famille. Familles nombreuses : la vie en XXL. Saison 06 Épisode 22.