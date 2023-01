Familles nombreuses : la vie en XXL - Saison 06 Episode 27

Après un bon repas, la famille Valiente repart pour profiter du Parc Astérix. En ce moment, Camille et Nicolas Santoro songent à déménager pour vivre dans une ville plus ensoleillée. La nouvelle organisation de la famille Denois sans baby-sitter commence. C'est Astrid qui inaugure cette nouvelle organisation avec les enfants. Les Gonzalez sont rentrés de week-end et Mélanie se lance dans la création des pièces d'identités des enfants. C'est une longue mission qui s'annonce. Familles nombreuses : la vie en XXL. Saison 06 Épisode 27.