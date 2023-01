Familles nombreuses : la vie en XXL - Saison 06 Episode 33

Nasser et Rofrane Bambara ont fait leur choix sur leur projet de déménagement au Maroc. Ils ont décidé de ne plus s'installer au Maroc... L'association de Souad Romero est toujours d'actualité. Elle prépare aujourd'hui une maraude pour les plus démunis. Ces derniers jours, Séléna et Delphine Colas ne s'entendent plus trop. Elles ont pourtant d'habitude une très bonne relation mère fille. Elle prend donc le temps de faire une sortie avec elle pour discuter. Familles nombreuses : la vie en XXL. Saison 06 Épisode 33.