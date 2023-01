Familles nombreuses : la vie en XXL - Saison 06 Episode 34

Une nouvelle famille rejoint l'aventure ! Découvrez la famille Tran. Thaï, Synthia et leur 5 princesses, Cataleya, Mai-Lan, Laelia, Tess et Ivy. En plus de leur vie de famille, ils vont bientôt se marier ! Le baptême des triplées Provenchère c'est aujourd'hui ! La famille Jeanson est arrivée dans leur maison de campagne. Il faut maintenant préparer leurs valises pour la réunion. La Maraude de Souad Roméro peut commencer ! Familles nombreuses : la vie en XXL. Saison 06 Épisode 34.