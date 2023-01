Familles nombreuses : la vie en XXL - Saison 06 Episode 39

C'est l'heure du grand départ pour la famille Jeanson. Il faut prendre d'abord le taxi et le train avant de prendre l'avion. La famille Gonzalez va bientôt être au complet ! Malo Elio et Paulo vont rentrer de leur classe verte ! Cette nuit la famille Hämmerli a dormi dans le chalet d'alpage. Mais la vie d'agriculteur d'Émile ne s'arrête pas ! Et les enfants prennent du temps pour l'aider ! Familles nombreuses : la vie en XXL. Saison 06 Épisode 39.