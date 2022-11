Familles nombreuses : la vie en XXL - Saison 06 Episode 04

La famille Santoro revient avec encore un beau projet ! Depuis que Camille a lancé sa marque de pyjamas Nicolas l'aide en ayant posé son congé parental. Ils préparent les locaux pour le premier shooting de la marque. Astrid et Arthur Denois se préparent pour leur soirée déguisée sur le thème "Welcome to the Jungle". Pour organiser son voyage aux États-Unis Selena, la famille Colas passe par une association. Familles nombreuses : la vie en XXL. Saison 06 Épisode 04.