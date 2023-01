Familles nombreuses : la vie en XXL - Saison 06 Episode 42

Avant de décoller pour la Réunion, Marie-Alix doit faire tester Auxence et Mayeul. Tout va bien les tests sont négatifs. Il reste plus qu'à prendre une photo et c'est parti ! Audrey Boibessot, profite du marché du village avec les enfants. Chez les Tran, c'est Thaï qui s'occupe de faire à manger, mais de temps en temps il commande un fast-food pour se reposer. Familles nombreuses : la vie en XXL. Saison 06 Épisode 42.