Familles nombreuses : la vie en XXL - Saison 06 Episode 43

Aïda et Émile sont allés à la maternité. Elle a eu des contractions, mais arrivée à la maternité plus rien. La nuit s'annonce longue. Souad et Mario continuent leur journée dans la fête des Gitans avec toute la famille. Ils vont manger avec l'oncle de Mario. En Crète, la famille Denois profite de la plage pour organiser une sortie en pédalo ! Familles nombreuses : la vie en XXL. Saison 06 Épisode 43.