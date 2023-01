Familles nombreuses : la vie en XXL - Saison 06 Episode 45

L'heure est arrivée pour Aïda Hämmerli. Leur petit bébé est sur le point d'arriver. Bienvenue dans la famille Harvey. Depuis quelque semaine, Tony est de plus en plus présent avec Laëtitia Provenchère pour son plus grand bien. Aujourd'hui chez les Romero, Mario va nettoyer la piscine ! Les enfants Denois vont faire du toboggan à sensation à la piscine ! Les quads Bambara vont dormir chez leur tonton. Pendant ce temps, Rofrane et Nasser vont préparer les chambres des enfants. Familles nombreuses : la vie en XXL. Saison 06 Épisode 45.