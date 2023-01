Familles nombreuses : la vie en XXL - Saison 06 Episode 46

Les Jeanson sont enfin installés à la Réunion. Il est maintenant temps de découvrir la plage ! Découvrez la famille Riquelme ! Stéphanie et Jérémy sont les parents de Kayliah Kalyanah, Kélennah, Giulyano, Giullyan et Livyo et n'oubliez pas Flore la maman de Jérémy. Il est temps pour Rofrane et Nasser de trouver les matelas des enfants. Familles nombreuses : la vie en XXL. Saison 06 Épisode 46.