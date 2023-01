Familles nombreuses : la vie en XXL - Saison 06 Episode 47

Lorsqu'elle fait le ménage, Souad Romero a ses petites astuces pour gagner du temps. Les enfants Hämmerli offrent leurs cadeaux à leur nouveau petit frère Harvey ! Les travaux dans la chambre des quads Bambara commencent pour Rofranne et Nasser. Pendant qu'Astird et Arthur profitent d'une soirée au restaurant avec Brune et Octave, Melchior s'occupe de Paola et Alma. Familles nombreuses : la vie en XXL. Saison 06 Épisode 47.