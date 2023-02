Familles nombreuses : la vie en XXL - Saison 06 Episode 62

Audrey Boibessot va accoucher ! Elle a Hervé à ses côtés pour l'aider dans ce moment. La fête surprise pour la maman de Synthia Tran peut commencer ! Toute la famille du monde entier a fait le déplacement pour voir Marie Yolène. Chez les Baudrand la famille est organisée en "DOUDOU list" c'est comme une "TO DO list" mais façon Clément et Céline. Ce matin, ils préparent l'organisation du baptême des triplettes. Aujourd'hui, Laëtitia Provenchère organise le premier atelier peinture avec les 4 enfants. Familles nombreuses : la vie en XXL. Saison 06 Épisode 62.