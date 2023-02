Familles nombreuses : la vie en XXL - Saison 06 Episode 67

Aujourd'hui, c'est mission brocante pour la famille Gonzalez ! Toute la tribu se réunit pour préparer le vide-greniers qui approche. La journée au parc d’attractions se poursuit pour les Santoro qui ont enfin trouvé une attraction pour le petit Mattia. Chez les Riquelme, difficile de trouver une activité peu coûteuse et qui plaira à toute la tribu. Malgré ses craintes et ses doutes, Laetitia Provenchère profite d’une sortie à la fête foraine avec ses enfants et Tony. Les préparatifs pour le baptême continuent pour les Baudrand. Décorations, traiteurs, cérémonie... Tout doit être prêt pour le jour J. Familles nombreuses : la vie en XXL. Saison 06 Épisode 67.