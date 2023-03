Familles nombreuses : la vie en XXL - Saison 06 Episode 69

Aujourd'hui, les Riquelme célèbrent l’anniversaire de Kélennah. La fête va bientôt commencer alors pour les préparatifs, Stéphanie peut compter sur l’aide de Flore, sa belle-mère, toujours prête à donner un coup de main. Grande première pour les enfants et Hervé, ils vont rencontrer leur nouveau petit frère, Sernin. Après le travail, c’est la course pour Astrid Denois qui souhaite passer le plus de temps possible avec ses enfants avant qu’ils ne partent dormir. Familles nombreuses : la vie en XXL. Saison 06 Épisode 69.