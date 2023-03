Familles nombreuses : la vie en XXL - Saison 06 Episode 71

Chez les Romero, c’est atelier coiffure ! Mario, 13 ans, a décidé qu’il deviendrait blond pour l’été. Aujourd’hui, une grande journée attend Mélanie Gonzalez et ses enfants : toute la tribu se réveille aux aurores pour se rendre à la brocante. C’est après-midi piscine pour les Bambara. Nasser, Rofrane et les quadruplés vont pouvoir se détendre et s’amuser en famille. Dans les Bouches-du-Rhône, les Riquelme célèbrent le 8e anniversaire de Kélennah. Familles nombreuses : la vie en XXL. Saison 06 Épisode 71.