Familles nombreuses : la vie en XXL - Saison 06 Episode 78

Les vacances viennent de commencer chez les Boibessot et les enfants comptent bien en profiter. Mélanie et Franck Gonzalez ont une grande décision à prendre : vont-ils ou non agrandir la famille ? Chez les Colas, tout le monde se rend à une activité accrobranche en famille. Les Valiente se sont lancés comme défis de partir à l’aventure à 11 en camping-car. Alors pour que tout se passe au mieux, il faut une bonne organisation. Familles nombreuses : la vie en XXL. Saison 06 Épisode 78.