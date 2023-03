Familles nombreuses : la vie en XXL - Saison 06 Episode 79

Le stress s'est installé chez les Baudrand, le jour des résultats du brevet est arrivé pour Brice, Lohan et Maé. Il ne reste plus que quelques heures pour les Tran avant l'heure tant attendue du mariage ! Coiffeur, tenue, maquillage, tout le monde se prépare pour cette journée exceptionnelle. Premier jour en famille pour les Boibessot et tout le programme est millimétré. Malgré les vacances scolaires, Emile Hammerli n'a pas d'autres choix que de se rendre à la traite dès l'aube.