Familles nombreuses : la vie en XXL - Saison 06 Episode 81

Grand changement pour la famille Bambara : les quadruplés vont découvrir une nouvelle école à la rentrée prochaine. Après de longues semaines de recherches et de combat, Rofrane peut enfin inscrire ses enfants dans l’école qu’elle souhaitait. Les vacances continuent chez les Boibessot et Audrey, la maman, a pensé à tout pour occuper ses enfants au mieux. Le jour J est enfant arrivé pour les Tran, aujourd’hui Synthia et Thaï vont se dire oui. Après 3h de travail Jérémy Riquelme a fini de monter le nouveau lit des filles, mais l’optimisation de la chambre n’est pas encore terminée. Familles nombreuses : la vie en XXL. Saison 06 Épisode 81.