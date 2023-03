Familles nombreuses : la vie en XXL - Saison 06 Episode 85

C’est une grande première pour Laetitia Provenchère, la jeune maman a choisi de partir pour la première fois en vacances avec son compagnon Tony et les enfants. Pour célébrer la fête nationale Suisse, les Hämmerli ont décidé de sortir en famille pour se rendre dans le village voisin et s’amuser un peu. La pilule est difficile à avaler pour les Valiente, la tribu qui a été contrainte d’annuler ses vacances essaye tant bien que mal de récupérer l’argent investi. Le jour du match est arrivé pour les Roméro, un moment important pour Mario et son papa. Familles nombreuses : la vie en XXL. Saison 06 Épisode 85.