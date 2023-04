Familles nombreuses : la vie en XXL - Saison 06 Episode 99

Dans quelques jours, les triplées de Laëtitia Provenchère vont rentrer à la crèche, une étape que la jeune maman redoute particulièrement. Les préparatifs pour l’anniversaire surprise de Mario Roméro continuent. Aujourd’hui Souad a rendez-vous avec le traiteur pour organiser le repas. Chez les Baudrand, Céline et Clément réservent un petit cadeau pour Lohan, Maé et Brice qui ont obtenu leur brevet. C'est l'heure de la mission lessive pour les Fanich et toute la famille met la main à la pâte pour laver le linge. Familles nombreuses : la vie en XXL. Saison 06 Épisode 99.