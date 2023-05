Familles nombreuses : la vie en XXL - Saison 07 Episode 01

La famille Jean Zephirin est de retour pour de nouvelles aventures ! Et ils ont une grande surprise à annoncer : Raoudha est enceinte de son 9eme enfant. Familles Nombreuses, la vie en XXL accueille une nouvelle tribu dans ses rangs : les Bénaïssa. En couple depuis 22 ans, Vanessa et Akim s’apprêtent à accueillir leur 5eme enfant. Chez les Baudrand, l’heure est aux préparatifs, le mariage de Céline et Clément approche à grands pas. Difficile de faire face à l’inflation lorsqu’on a une famille nombreuse, mais heureusement, Stéphanie Riquelme a quelques astuces. Après plusieurs mois d’absence, les Blois font eux aussi leur retour dans l’émission et ils nous emmènent dans une grande aventure : leur déménagement. Familles nombreuses : la vie en XXL. Saison 07 Épisode 01.