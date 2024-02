Familles nombreuses : la vie en XXL - Saison 07 Episode 102

Le soleil n’est pas encore levé, mais Vanessa et Akim Bénaïssa sont déjà debout direction la maternité. La date du terme est dépassée de 2 jours et la maman a de plus en plus de contractions. Le bébé, va-t-il enfin pointer le bout de son nez ? Cette semaine, les Roméro sont à la montagne pour des vacances sous la neige. Ce soir, la tribu décide de s’affronter autour d’un jeu avant de craquer pour une fondue un peu spéciale. Après la préparation du repas de Noël, toute la famille Cail se rend à la messe avant le dîner où les enfants vont chanter et danser. Familles nombreuses : la vie en XXL. Saison 07 Épisode 102.