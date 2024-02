Familles nombreuses : la vie en XXL - Saison 07 Episode 103

Le mariage de Céline et Clément Baudrand approche à grands pas, alors aujourd’hui, la maman profite d’une journée calme et fait un essayage coiffure et maquillage pour le jour j. Après la messe, il est temps pour toute la famille Cail de passer à table avant le passage du Père Noël et aujourd’hui le lâcher prise est à l’honneur. Les Riquelme ont décidé de partir un week-end au ski avec un couple d’amis et leurs enfants, mais pour ne pas dépasser le budget, quelques calculs sont nécessaires. Familles nombreuses : la vie en XXL. Saison 07 Épisode 103.