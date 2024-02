Familles nombreuses : la vie en XXL - Saison 07 Episode 104

Les préparatifs du mariage continuent pour Céline et Clément Baudrand et aujourd’hui les futurs mariés vont goûter le repas du jour-j. La première nuit dans le camping-car a été plus compliquée que prévu pour les enfants Moncla malgré tout, tous ont hâte de poursuivre leur voyage. C’est mercredi chez les Cail, alors pendant que les enfants vaquent à leurs occupations, Marie-Caroline peut prendre un peu de temps pour elle. Familles nombreuses : la vie en XXL. Saison 07 Épisode 104.