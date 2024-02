Familles nombreuses : la vie en XXL - Saison 07 Episode 106

Depuis quelques heures, Akim et Vanessa Bénaïssa sont à la maternité et attendent avec impatience la naissance de leur 5ème enfant. Mais alors que la poche des eaux vient de se rompre, le stress monte pour le papa. Cette semaine, les Roméro sont au ski mais les vacances commencent mal pour Rachel, en plus de sa blessure au genou, l’ainée de la tribu est tombée malade. Malgré tout, Souad motive le reste de la famille pour profiter un maximum. Chez les Baudrand, c’est le jour de l’an ! Si Maé et Lina sont chez des amis, Brice et Lohan ont invité des amis à la maison. Familles nombreuses : la vie en XXL. Saison 07 Épisode 106.